Саудовская Аравия остановила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив

Саудовская Аравия приостановила экспорт нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки на нефтяной танкер в Красном море со стороны йеменских повстанцев, сообщил министр энергетики промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед аль-Фалех.

По его словам, Эр-Рияд приостановит поставки до момента, когда судоходство станет безопасным,

По его словам, в среду утром в Красно море были атакованы были два танкера Саудовской национальной транспортной компании. Каждый из них перевозил два миллиона баррелей нефти. Незначительные повреждения получил один из танкеров, на данный момент идет его транспортировка.

Аль-Фалех заявил, что повреждения и разлив нефти могли привести к экологической катастрофе. По его мнению, йеменские повстанцы представляют непосредственную угрозу для мировой торговли и судоходства в Красном море.

Соединяющий Красное и Аравийское моря пролив проходит значительная часть международных торговых маршрутов, включая ключевые поставки энергоресурсов и продовольствия.