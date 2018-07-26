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Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

 Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе

Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе
Глава МВФ прокомментировала достигнутые Юнкером и Трампом договоренности

Глава МВФ прокомментировала достигнутые Юнкером и Трампом договоренности

 Юнкер: США и ЕС нужно договориться о противодействии КНР

Юнкер: США и ЕС нужно договориться о противодействии КНР
3:01   26 Июля 2018
Весь мир

В Минторге США считают договоренности Трампа и Юнкера победой обеих сторон

В Минторге США считают договоренности Трампа и Юнкера победой обеих сторон

Американский министр торговли Уилбур Росс считает достигнутые по итогам переговоров президента Дональда Трампа и главы ЕК Жан-Клода Юнкера победой обеих сторон.

В эфире Fox News Росс заявил, что считает договоренности победой как для ЕС, так и для США. По его словам, целью Вашингтона являются нулевые пошлины, нулевые торговые барьеры, нулевые субсидии, нулевые запреты для доступа к рынку. Он выразил надежду, что ЕС заинтересован в этом.

ЕС и США пришли к договоренностям во время встречи Юнкера и Трампа в Вашингтоне. В их числе - работа в направлении обнуления пошлин на промышленные товары, возможности расширения импорта сжиженного природного газа из США в страны ЕС, а также наращивание импорта соевых бобов.

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #трамп #юнкер #минторг сша
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