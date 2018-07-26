Минобороны РФ: Обстрел территории Израиля велся с позиций ИГ

Обстрел израильской территории в среду велся с позиций «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

Согласно сведениям российского военного ведомства, 25 июля около 21:30 боевики ИГ, пытаясь спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу израильскую территорию из местности близ населенных пунктов Нафа и Шаджара.

При этом точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все боевики и ракетные установки были оперативно уничтожены.

Командование российской группировки войск в Сирии поблагодарило руководство армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации.