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Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

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2:43   26 Июля 2018
Весь мир

Минобороны РФ: Обстрел территории Израиля велся с позиций ИГ

Минобороны РФ: Обстрел территории Израиля велся с позиций ИГ

Обстрел израильской территории в среду велся с позиций «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

Согласно сведениям российского военного ведомства, 25 июля около 21:30 боевики ИГ, пытаясь спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу израильскую территорию из местности близ населенных пунктов Нафа и Шаджара.

При этом точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все боевики и ракетные установки были оперативно уничтожены.

Командование российской группировки войск в Сирии поблагодарило руководство армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации.

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Автор: Олег Королев
#сирия #иг #израиль #минобороны рф
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