Помпео объяснил, почему США хранят в секрете детали переговоров с Путиным

Американский госсекретарь Майк Помпео на слушаниях по РФ и КНДР в Сенате США заявил, что Белый дом целенаправленно держит в секрете детали закрытой беседы президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Сенаторы попросили прокомментировать то, как российские СМИ освятили встречу лидеров. Помпео предложил игнорировать их сообщения также, как и заявления северокорейских агентств.

Госсекретарь отметил, что у него был личный опыт: после встречи тет-а-тет с представителями КНДР в интересах США осознанно не выпускались сообщения.

Помпео отметил, что решение о степени открытости приватных переговоров является важным, поскольку могут быть другие ожидания на их счет.