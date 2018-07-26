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 Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков

Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков
Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

 Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе

Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе
Глава МВФ прокомментировала достигнутые Юнкером и Трампом договоренности

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 Юнкер: США и ЕС нужно договориться о противодействии КНР

Юнкер: США и ЕС нужно договориться о противодействии КНР
2:26   26 Июля 2018
Весь мир

Помпео объяснил, почему США хранят в секрете детали переговоров с Путиным

Помпео объяснил, почему США хранят в секрете детали переговоров с Путиным

Американский госсекретарь Майк Помпео на слушаниях по РФ и КНДР в Сенате США заявил, что Белый дом целенаправленно держит в секрете детали закрытой беседы президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Сенаторы попросили прокомментировать то, как российские СМИ освятили встречу лидеров. Помпео предложил игнорировать их сообщения также, как и заявления северокорейских агентств.

Госсекретарь отметил, что у него был личный опыт: после встречи тет-а-тет с представителями КНДР в интересах США осознанно не выпускались сообщения.

Помпео отметил, что решение о степени открытости приватных переговоров является важным, поскольку могут быть другие ожидания на их счет.

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Автор: Олег Королев
#путин #трамп #помпео
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