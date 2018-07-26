Банк БРИКС выделит миллиард долларов на развитие российской инфраструктуры

Учрежденный в рамках БРИКС банк выделит России кредит на миллиард долларов под инфраструктурные проекты, сообщил вице-президент банка развития Лесли Маасдорп.

На саммите БРИКС Маасдорп рассказал РИА «Новости», что Россия и другие страны получат около миллиарда долларов, при этом в год на проекты предоставляется от 4 до 5 миллиардов, в будущем планируется увеличить эту сумму до 7-8 миллиардов.

Главный финансист банка сообщил, что выделенные средства пойдут на такие цели, как строительство портов, дорог, транспортной логистики и энергетических проектов. В числе главных задач Маасдорп отметил важность восстановления городской среды и отработку бытовых отходов.

По словам вице-президента, банк находится в постоянном контакте с российскими финансовыми организациями. В частности, Новый банк развития может сотрудничать с Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком.