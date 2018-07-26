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Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

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1:26   26 Июля 2018
Весь мир

Число жертв терактов ИГ на юге Сирии возросло до 215

Число жертв терактов ИГ на юге Сирии возросло до 215

Число погибших при атаках боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в сирийской провинции Эс-Сувейда превысило 200 человек.

В минувшую среду утром террористы-смертники совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из них привел в действие взрывное устройство на овощном рынке, еще второй был пойман местным жителем. Отряды сторонников ИГ также совершили нападения на ряд деревень, однако получили отпор от местных жителей и сирийской армии.

Директор городской больницы Эс-Сувейда Фанди Джамуль сообщил РИА «Новости», что окончательное число жертв атак, совершенных на северо-востоке провинции, составило 215 человек, еще 153 ранены.

Также главврач сообщил, что число раненных больше обозначенной цифры, однако граждане с легкими ранениями получили нужную помощь и выписаны из больницы из-за большой нагрузки на медучреждение.

Число жертв терактов ИГ на юге Сирии возросло до 215

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Автор: Олег Королев
#сирия #иг #эс-сувейда #теракты
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