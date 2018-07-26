Число жертв терактов ИГ на юге Сирии возросло до 215

Число погибших при атаках боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в сирийской провинции Эс-Сувейда превысило 200 человек.

В минувшую среду утром террористы-смертники совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из них привел в действие взрывное устройство на овощном рынке, еще второй был пойман местным жителем. Отряды сторонников ИГ также совершили нападения на ряд деревень, однако получили отпор от местных жителей и сирийской армии.

Директор городской больницы Эс-Сувейда Фанди Джамуль сообщил РИА «Новости», что окончательное число жертв атак, совершенных на северо-востоке провинции, составило 215 человек, еще 153 ранены.

Также главврач сообщил, что число раненных больше обозначенной цифры, однако граждане с легкими ранениями получили нужную помощь и выписаны из больницы из-за большой нагрузки на медучреждение.