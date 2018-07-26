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1:16   26 Июля 2018
Весь мир

Захарова прокомментировала принятие «Крымской декларации» Госдепом США

Захарова прокомментировала принятие «Крымской декларации» Госдепом США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную Госдепом «Крымскую декларацию», сравнив ее с «ядерной сделкой» по Ирану и парижскому климатическому соглашению, из которых США вышли решением президента Дональда Трампа.

Госдеп США выпустил формальный документ, который определяет непризнание Крыма частью России официальной политикой Вашингтона. Целью «декларации» является формальная кодификация политики США в отношении полуострова.

Захарова отметила, что Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату также недавно были официальной политикой США.

Она отметила, что данное решение было личным решением американского экс-президента Барака Обамы, которое поменял Трамп. Представитель МИД РФ подчеркнула, что цена «судьбоносным декларациям» известна.

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Автор: Олег Королев
#захарова #госдеп сша #крымская декларация
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