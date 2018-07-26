Мы в соц.сетях:
Невменяемая: Пушков объяснил поведение Геращенко на переговорах в Минске

Невменяемая: Пушков объяснил поведение Геращенко на переговорах в Минске

 Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков

Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков
Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

 Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе

Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе
Банк БРИКС выделит миллиард долларов на развитие российской инфраструктуры

Банк БРИКС выделит миллиард долларов на развитие российской инфраструктуры

 Израиль атаковал в Сирии установку, выпустившую две ракеты через границу

Израиль атаковал в Сирии установку, выпустившую две ракеты через границу
Невменяемая: Пушков объяснил поведение Геращенко на переговорах в Минске

Невменяемая: Пушков объяснил поведение Геращенко на переговорах в Минске

 Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков

Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков
Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

 Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе

Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе
Банк БРИКС выделит миллиард долларов на развитие российской инфраструктуры

Банк БРИКС выделит миллиард долларов на развитие российской инфраструктуры

 Израиль атаковал в Сирии установку, выпустившую две ракеты через границу

Израиль атаковал в Сирии установку, выпустившую две ракеты через границу
0:58   26 Июля 2018
Весь мир

В Белом доме считают закрытой тему подаренного Путиным мяча

В Белом доме считают закрытой тему подаренного Путиным мяча

Белый дом больше не станет обсуждать тему футбольного мяча, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу.

Пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс сообщила агентству Bloomberg,  что процесс проверки на безопасность, который проводится для всех подарков, был осуществлен и в отношении футбольного мяча.

Она подчеркнула, что в дальнейшем администрация президента США не намерена комментировать процедуры обеспечения безопасности.

Агентство отмечает, что маркировка на мяче указывает на присутствие в нем рекламного чипа Adidas для беспроводной передачи данных. Подчеркивается, что нет сведений о том, что такие чипы имеют изъяны в безопасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#путин #трамп #мяч
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...