В Белом доме считают закрытой тему подаренного Путиным мяча

Белый дом больше не станет обсуждать тему футбольного мяча, подаренного президентом РФ Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу.

Пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс сообщила агентству Bloomberg, что процесс проверки на безопасность, который проводится для всех подарков, был осуществлен и в отношении футбольного мяча.

Она подчеркнула, что в дальнейшем администрация президента США не намерена комментировать процедуры обеспечения безопасности.

Агентство отмечает, что маркировка на мяче указывает на присутствие в нем рекламного чипа Adidas для беспроводной передачи данных. Подчеркивается, что нет сведений о том, что такие чипы имеют изъяны в безопасности.