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0:42   26 Июля 2018
Весь мир

Трамп заявил о новой фазе в отношениях с Евросоюзом

Трамп заявил о новой фазе в отношениях с Евросоюзом

Евросоюз и США выходят на новый этап отношений, заявил американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

По его словам, встреча в Белом доме прошла для того, чтобы запустить новую фазу крепких отношений, от которых будут в выигрыше обе стороны.

В свою очередь Юнкер  на пресс-конференции после встречи с президентом Трампом сообщил, что ЕС и США пришли к ряду договоренностей, среди которых - работа над обнулением пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ, а также наращения импорта соевых бобов.

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #сша #трамп #юнкер
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