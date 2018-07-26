Трамп заявил о новой фазе в отношениях с Евросоюзом

Евросоюз и США выходят на новый этап отношений, заявил американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

По его словам, встреча в Белом доме прошла для того, чтобы запустить новую фазу крепких отношений, от которых будут в выигрыше обе стороны.

В свою очередь Юнкер на пресс-конференции после встречи с президентом Трампом сообщил, что ЕС и США пришли к ряду договоренностей, среди которых - работа над обнулением пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ, а также наращения импорта соевых бобов.