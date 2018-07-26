Мы в соц.сетях:
Невменяемая: Пушков объяснил поведение Геращенко на переговорах в Минске

Невменяемая: Пушков объяснил поведение Геращенко на переговорах в Минске

 Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков

Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков
Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

 Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе

Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе
Трамп заявил о новой фазе в отношениях с Евросоюзом

Трамп заявил о новой фазе в отношениях с Евросоюзом

 Помпео: Трамп и Путин «согласились не соглашаться» по Украине

Помпео: Трамп и Путин «согласились не соглашаться» по Украине
Невменяемая: Пушков объяснил поведение Геращенко на переговорах в Минске

Невменяемая: Пушков объяснил поведение Геращенко на переговорах в Минске

 Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков

Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков
Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

 Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе

Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе
Трамп заявил о новой фазе в отношениях с Евросоюзом

Трамп заявил о новой фазе в отношениях с Евросоюзом

 Помпео: Трамп и Путин «согласились не соглашаться» по Украине

Помпео: Трамп и Путин «согласились не соглашаться» по Украине
0:34   26 Июля 2018
Весь мир

Помпео: Трамп и Путин «согласились не соглашаться» по Украине

Помпео: Трамп и Путин «согласились не соглашаться» по Украине

Президенты РФ и США Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Хельсинки «не согласились» относительно позиций обеих стран по ситуации на Украине, заявил госсекретарь Майк Помпео.

На слушаниях в сенате в среду Помпео спросили, пришли ли Трамп и Путин к единому мнению относительно Украины. По его словам, стороны «согласились не соглашаться» друг с другом.

Он подчеркнул, что американская политика в отношении санкций против РФ осталась прежней.

Первые полноформатные переговоры рампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #трамп #помпео
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...