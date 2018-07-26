Помпео: Трамп и Путин «согласились не соглашаться» по Украине

Президенты РФ и США Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Хельсинки «не согласились» относительно позиций обеих стран по ситуации на Украине, заявил госсекретарь Майк Помпео.

На слушаниях в сенате в среду Помпео спросили, пришли ли Трамп и Путин к единому мнению относительно Украины. По его словам, стороны «согласились не соглашаться» друг с другом.

Он подчеркнул, что американская политика в отношении санкций против РФ осталась прежней.

Первые полноформатные переговоры рампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки.