Белый дом анонсировал новую встречу Трампа и Путина

Американский президент Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в следующем году, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, Трампа считает, что следующая двусторонняя встреча с Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм».

При этом в заявлении не уточняется, с кем была достигнута договоренность - с помощниками Трампа или российской стороной.

Трамп называет «охотой на ведьм» расследование «российского вмешательства» в американские президентские выборы в 2016 году и его возможные связи с властям РФ.