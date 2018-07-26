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Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

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0:15   26 Июля 2018
Весь мир

Белый дом анонсировал новую встречу Трампа и Путина

Белый дом анонсировал новую встречу Трампа и Путина

Американский президент Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в следующем году, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, Трампа считает, что следующая двусторонняя встреча с Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм». 

При этом в заявлении не уточняется, с кем была достигнута договоренность - с помощниками Трампа или российской стороной. 

Трамп называет «охотой на ведьм» расследование «российского вмешательства» в американские президентские выборы в 2016 году и его возможные связи с властям РФ.

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Автор: Олег Королев
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