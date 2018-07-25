Невменяемая: Пушков объяснил поведение Геращенко на переговорах в Минске

Накануне заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу пришлось приостановить из-за отвратительного поведения украинского представителя Ирины Геращенко.

Женщина опоздала на заседание, на котором обсуждался вопрос о конфликте на юго-востоке Украины. Со слов представителя самопровозглашенной ЛНР Ольги Кобцевой, Геращенко начала выступление с критики в сторону России, хотя это не имело никакого отношения к обсуждаемому. Далее она оскорбила омбудсмена ДНР Дарью Морозову и покинула совещание.

Член Совфеда РФ Алексей Пушков на странице в твиттере сообщил, что встречался с Геращенко в рамках ПАСЕ. На тех заседаниях она вела себя словно невменяемая, отметил политик. Киев направляет таких людей только для срыва переговоров.