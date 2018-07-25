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 Помпео опубликовал «Крымскую декларацию»

Помпео опубликовал «Крымскую декларацию»
21:56   25 Июля 2018
Весь мир

Помпео опубликовал «Крымскую декларацию»

Помпео опубликовал «Крымскую декларацию»

Формальный документ подчеркивает, что США не признает полуостров Крым российской территорией.

Вашингтон, как пояснил госсекретарь Майк Помпео, подтвердил курс на непризнание региона. В документе отмечается, что Крым якобы «захвачен силой» и противоречит международному праву. США продолжат такую политику, пока «территориальная целостность» Украины не восстановится.

Выпустив «Крымскую декларацию», Помпео напомнил о декларации Уэллеса. Документ назвал в честь бывшего госсекретаря США Бенджамина Самнера Уэллеса. Этим документом Белый дом официально отказался от признания Литвы, Эстонии и Латвии частью Советского Союза. Декларация действовала больше 50 лет до распада СССР.

Помпео опубликовал «Крымскую декларацию»

Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года после референдума. В ходе голосования почти 97% жителей полуострова высказались «за» присоединение к России. Многие страны до сих пор не воспринимают полуостров как часть РФ. Президент Владимир Путин не раз заявлял, что референдум прошел согласно мировым нормам и вопрос о принадлежности региона «закрыт навсегда».

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Автор: Павел Никифоров
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