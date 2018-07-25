Помпео опубликовал «Крымскую декларацию»

Формальный документ подчеркивает, что США не признает полуостров Крым российской территорией.

Вашингтон, как пояснил госсекретарь Майк Помпео, подтвердил курс на непризнание региона. В документе отмечается, что Крым якобы «захвачен силой» и противоречит международному праву. США продолжат такую политику, пока «территориальная целостность» Украины не восстановится.

Выпустив «Крымскую декларацию», Помпео напомнил о декларации Уэллеса. Документ назвал в честь бывшего госсекретаря США Бенджамина Самнера Уэллеса. Этим документом Белый дом официально отказался от признания Литвы, Эстонии и Латвии частью Советского Союза. Декларация действовала больше 50 лет до распада СССР.

Крым вернулся в состав Российской Федерации в марте 2014 года после референдума. В ходе голосования почти 97% жителей полуострова высказались «за» присоединение к России. Многие страны до сих пор не воспринимают полуостров как часть РФ. Президент Владимир Путин не раз заявлял, что референдум прошел согласно мировым нормам и вопрос о принадлежности региона «закрыт навсегда».