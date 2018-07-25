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22:10   25 Июля 2018
Весь мир

Грусть-тоска меня съедает: Трамп ответил на публикацию приватного разговора с адвокатом

Грусть-тоска меня съедает: Трамп ответил на публикацию приватного разговора с адвокатом

Глава США Дональд Трамп эмоционально прокомментировал действия собственного адвоката Майкла Коэна, репутация которого сильно пострадала после публикации приватной беседы с клиентом.

Ранее выяснилось, что Коэн записывал все разговоры с президентом на диктофон, даже беседы частного характера.

Во время обысков ФБР в офисе адвоката, которые ранее Трамп назвал возмутительными и незаконными, правоохранители изъяли аудиофайл с личной беседой американского лидера и юриста.

Речь идет о выплате денег изданию American Media. Дело в том, что данная редакция заплатила 150 тысяч долларов американской модели Playboy Карен Макдугал за рассказ о предполагаемом романе с американским лидером.

Грусть-тоска меня съедает: Трамп ответил на публикацию приватного разговора с адвокатом   Последние сутки между телеканалом Fox, симпатизирующим республиканцам, и рупором Демпартии США - CNN развернулась информационная война. Ведущие центральных американских каналов обвиняют друг друга в замалчивании деталей разговора Трампа с адвокатом. Сотрудники Fox утверждают, что на CNN занимаются фальсификацией данных и публикуют лишь те выжимки аудиофайла, которые дискредитируют главу США, тогда как оппоненты, напротив - указывают на ложь последних.

На фоне этих разбирательств непосредственный участник разговора Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Twitter. 

«Какой адвокат запишет разговор с клиентом? Так грустно! Это первый случай, никогда не слышал о таком раньше. Почему аудиозапись так резко прервалась, когда я заговорил о позитивных вещах? Очень жаль!», – пожаловался он.

Ранее «ПС» описывала первую реакцию Трампа на действия ФБР и новость о том, что Коэн вел скрытую запись всех бесед. Тогда лидер возмутился и первому, и второму, однако закончил пост на позитивной ноте.

«Хорошей новостью является то, что ваш любимый президент не сделал ничего дурного!», — заявил он.

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Автор: Екатерина Розина
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