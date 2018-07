Грусть-тоска меня съедает: Трамп ответил на публикацию приватного разговора с адвокатом

Глава США Дональд Трамп эмоционально прокомментировал действия собственного адвоката Майкла Коэна, репутация которого сильно пострадала после публикации приватной беседы с клиентом.

Ранее выяснилось, что Коэн записывал все разговоры с президентом на диктофон, даже беседы частного характера.

Во время обысков ФБР в офисе адвоката, которые ранее Трамп назвал возмутительными и незаконными, правоохранители изъяли аудиофайл с личной беседой американского лидера и юриста.

Речь идет о выплате денег изданию American Media. Дело в том, что данная редакция заплатила 150 тысяч долларов американской модели Playboy Карен Макдугал за рассказ о предполагаемом романе с американским лидером.

Последние сутки между телеканалом Fox, симпатизирующим республиканцам, и рупором Демпартии США - CNN развернулась информационная война. Ведущие центральных американских каналов обвиняют друг друга в замалчивании деталей разговора Трампа с адвокатом. Сотрудники Fox утверждают, что на CNN занимаются фальсификацией данных и публикуют лишь те выжимки аудиофайла, которые дискредитируют главу США, тогда как оппоненты, напротив - указывают на ложь последних.

На фоне этих разбирательств непосредственный участник разговора Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Twitter.

What kind of a lawyer would tape a client? So sad! Is this a first, never heard of it before? Why was the tape so abruptly terminated (cut) while I was presumably saying positive things? I hear there are other clients and many reporters that are taped - can this be so? Too bad!