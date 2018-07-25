Сирия последние новости. САА развивает наступление в Даръа, взрывы в Идлибе и Хасаке

Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.

Сирийская армия продолжает развивать наступление на позиции террористов «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувших нам верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», на юго-западе провинции Даръа. Как сообщает информагентство Al Masdar News, под контроль САА перешли деревни Айн-Закар и Абу-Хатитен к востоку от населенного пункта Сайда. Тактический успех позволит армии окружить город Тасиль с двух направлений. Ранее при поддержке ВКС РФ правительственным силам удалось освободить 12 поселений провинции.

В поселении Ат-Тамана на юге провинции Идлиб прогремел взрыв. Al Masdar News уточняет, что бомба сработала в автомобиле возле военного штаба антиправительственной организации «Джейш Идлиб Аль-Хурр» - союзников запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат Ан-Нусра». В результате погиб один боевик, еще пятеро получили тяжелые ранения. По информации местных активистов, активировал взрывное устройство смертник группировки «Исламское государство». Армия регулярно проводит в районе спецоперации, однако джихадсты продолжают осуществлять вылазки.

В районе города Джиср Аш-Шугур на западе региона обнаружено тело неизвестного мужчины, сообщает оппозиционный интернет-портал Masar Press Agency. Предположительно, жертва пала от рук игиловцев.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о вооруженных столкновениях между правительственными войсками и оппозицией на севере провинции Хама. В ответ на провокационные обстрелы сирийская армия нанесла артиллерийские удары по позициям боевиков. По данным новостного портала Masar Press Agency, под ударами оказались военные объекты террористов в районе городов Аль-Латамина, Кафр Зета, Хасрайя и Аль-Джанабра.

На севере провинции Хасака возобновились перестрелки между курдским формированием «Сирийские демократические силы» и турецкими войсками. По данным военного источника, выстрелы звучат в районе приграничного поста. В результате погибли два курдских боевика. При взрыве в городе Аш-Шаддади погиб один гражданский и трое получили ранения. По предварительным данным, взорвался заминированный мотоцикл возле городской ТЭС.