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Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков

Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков

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21:14   25 Июля 2018
Россия

Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков

Настоящий чеченец: Кадыров прокомментировал закон об изучении родных языков

Желающему изучать родной язык ничего не мешает его учить, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон об изучении родного языка, позволяющий свободно выбрать язык образования ребенка в школе и детском саду по заявлению родителей. Речь идет о языках «народов России, государственных языках республик России, родных языках из числа языков народов России, в том числе русском языке как родном».

Кадыров, комментируя проект, пошутил, что теперь легко станет определить настоящего чеченца. Он уверен, настоящий патриот своего края и без закона не откажется от изучения родного языка. В то же время тот, кто не владеет родным языком, подчеркивает глава Чечни, обесценивается в глазах собеседников.

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Автор: Юлия Халус
#госдума #язык #кадыров #чечня #общество
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