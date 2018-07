Трамп похвалил автора книги о России и выборах США

Глава США Дональд Трамп оценил труд журналиста Грегга Джарретта, работавшего на республиканском канале Fox News.

Президент опубликовал пост о книге «The Russia Hoax: The Illicit Scheme to Clear Hillary Clinton and Frame Donald Trump» («Обман про Россию: запрещенный прием, чтобы очистить Хиллари Клинтон и подставить Дональда Трампа» — перевод ИА «Политика сегодня») в Twitter.

По его словам, тираж расхватывают, как горячие пирожки.

«Книга Джаретта заняла лидирующее место среди самых востребованных и бьет рекорды продаж. Это великий труд, о котором говорят все. Эта история смогла отлично развеять мифы Демпартии и их выдумки о российском вмешательстве (Трамп называет это охотой на ведьм — прим.ред.). Поздравляем Грегга Джарретта!», — поделился оценкой американский лидер.

“The Russia Hoax, The Illicit Scheme To Clear Hillary Clinton & Frame Donald Trump” is a Hot Seller, already Number One! More importantly, it is a great book that everyone is talking about. It covers the Rigged Witch Hunt brilliantly. Congratulations to Gregg Jarrett! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.

Трамп предсказывал успех этой работе еще в мае. Тогда он заявил, что книга станет хитом и прольет свет в ложную историю о несуществующем вмешательстве России в выбора президента США, которые состоялись в 2016 году.