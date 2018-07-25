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20:38   25 Июля 2018
Весь мир

Следующее заседание по делу Бутиной состоится 10 сентября в США

Следующее заседание по делу Бутиной состоится 10 сентября в США

Об этом свидетельствует опубликованное постановление судьи окружного суда в Вашингтоне Тани Чуткан.

Суд рассмотрит дело задержанной в США гражданки РФ Марии Бутиной лишь 10 сентября, однако изначально заседание планировали провести 26 июля.

В сообщении не указана причина переноса мероприятия.

Мария Бутина отправилась в Вашингтон по студенческой визе, закончила местный университет и получила степень магистра по международным отношениям. Девушка пыталась трудоустроится на территории США, чтобы применить на практике полученные знания. Но вскоре ее арестовали американские правоохранители и безосновательно обвинили в том, что она является агентом РФ. Бутиной грозит тюремное заключение за шпионаж. Однако сторона обвинения не представила ни единого доказательства по этому делу.

   

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Автор: Екатерина Розина
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