Полиция проводит обыск в кабинете экс-советника Макрона

Обыск проходит в Елисейском дворце. Сам бывший советник французского лидера Александр Беналля отсутствует.

В прошлый четверг сообщалось, что Беналля напал на участника первомайской демонстрации. Митинг проходил в Париже.

Экс-советник подтвердил факт нападения. Поступок он оправдал желанием помочь полицейским справиться с агрессивно настроенным манифестантами.