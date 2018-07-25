Полиция проводит обыск в кабинете экс-советника Макрона
Обыск проходит в Елисейском дворце. Сам бывший советник французского лидера Александр Беналля отсутствует.
В прошлый четверг сообщалось, что Беналля напал на участника первомайской демонстрации. Митинг проходил в Париже.
Экс-советник подтвердил факт нападения. Поступок он оправдал желанием помочь полицейским справиться с агрессивно настроенным манифестантами.
Le bureau d'Alexandre #Benalla est en cours de perquisition à l'Elysée, en sa présencehttps://t.co/ZrPEAvqWIm pic.twitter.com/IflShctCy8— BFMTV (@BFMTV) July 25, 2018