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20:19   25 Июля 2018
Весь мир

Полиция проводит обыск в кабинете экс-советника Макрона

Полиция проводит обыск в кабинете экс-советника Макрона

Обыск проходит в Елисейском дворце. Сам бывший советник французского лидера Александр Беналля отсутствует.

В прошлый четверг сообщалось, что Беналля напал на участника первомайской демонстрации. Митинг проходил в Париже.

Экс-советник подтвердил факт нападения. Поступок он оправдал желанием помочь полицейским справиться с агрессивно настроенным манифестантами.

 

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Автор: Павел Никифоров
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