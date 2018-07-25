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20:24   25 Июля 2018
Весь мир

Си Цзиньпин призвал прекратить вести торговые войны

Си Цзиньпин призвал прекратить вести торговые войны

Глава Китая Си Цзиньпин во время выступления на открытии бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге объяснил, чем чреваты торговые войны и почему мировому сообществу стоит от них отказаться.

По словам председателя КНР этот путь не сулит победы никому, проигравшим станет любое государство, которое изберет линию ведения торговых войн. Он подчеркнул, что участники этого «сражения» будут бить сами по себе, по своей экономике и народу, передает Business Report. 

Накануне глава Минэкономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что торговая война между Европой и США уже началась.

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Автор: Екатерина Розина
#си цзиньпин #политика #китай #кнр #общество #весь мир #брик
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