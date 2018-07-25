Си Цзиньпин призвал прекратить вести торговые войны

Глава Китая Си Цзиньпин во время выступления на открытии бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге объяснил, чем чреваты торговые войны и почему мировому сообществу стоит от них отказаться.

По словам председателя КНР этот путь не сулит победы никому, проигравшим станет любое государство, которое изберет линию ведения торговых войн. Он подчеркнул, что участники этого «сражения» будут бить сами по себе, по своей экономике и народу, передает Business Report.

Накануне глава Минэкономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что торговая война между Европой и США уже началась.