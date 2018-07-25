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Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

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20:21   25 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

Полномасштабная война на Украине: зачем Киеву поместная автокефальная православная церковь

Украинское руководство просит Константинопольского патриарха Варфоломея разрешить им создать новую поместную православную церковь, невзирая на риски спровоцировать в стране новую войну. Уже на религиозной почве.

Президентский срок Петра Порошенко подходит к концу, а кризис на юго-востоке Украины вышел на новый уровень. И как не хотел бы Киев контролировать ситуацию, но в конечном счете в стране остались только «агенты Путина». Они и борются друг с другом.

В попытках спастись Порошенко заканчивает так называемую АТО и начинает в Донбассе полномасштабную военную операцию под руководством Генштаба Украины. Проще говоря, под своим собственным. Но региональной войны президенту Незалежной, очевидно, показалось мало. Он решил спровоцировать боевые действия по всей стране.

Иначе объяснить затею с созданием поместной автокефальской православной церковью нельзя. Приурочить это решили к «Крестному Ходу», который состоится 28 июля. Не возникает сомнений, что раздробленный на несколько церквей украинский православный приход взбунтует против планов Киева. Тогда и начнется настоящая религиозная война.

А это как минимум позволит президенту Украины ввести в стране режим чрезвычайного положения и отсрочить выборы на неопределенный срок. Ради такого и жизнями людей пожертвовать не жалко.

Мнение автора может не соответствовать позиции редакции.

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Автор: Юлия Халус
#порошенко #украина #киев #религия #церковь
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