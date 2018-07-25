Адвокат: Конфликт возник, когда надзиратели растоптали письмо матери Макарова

Об этом РИА Новости сообщила адвокат Ирина Бирюкова. Ссора произошла между сотрудниками колонии №1 в Ярославле и заключенным Евгением Макаровым, видео избиения которого недавно появилось в сети.

В камере у Макарова надзиратели провели обыск. По возвращении осужденный обнаружил, что на полу валяется библия, в которой лежало письмо от его матери. Было видно, что по нему кто-то прошелся сапогом. Макаров возмутился. После этого заключенного побили.

Случайным свидетелем побоев стал другой осужденный Руслан Вахапов, уже освободившийся. Он присутствовал на заседаниях суда, когда решался вопрос о мере пресечения для возможных участников инцидента. По версии Вахапова, Макаров обругал одного из сотрудников колонии. Камеру заключенному закрыли и поместили в воспитательную комнату. Осужденному завязали рот полотенцем, включили громкую музыку, чтобы остальные не слышали криков.

Валахов в этом время находился в камере штрафного изолятора. После его перевели в другую камеру. Макарова поместили в камеру №1. Избитый кричал, что его ноги отбиты, а в туалет он ходит кровью.

Видео с избиением Макарова опубликовало издание «Новая Газета». Инцидент случился в июне 2017 года. В отношении возможных участников возбуждено уголовное дело. Под стражей находятся пятеро подозреваемых.