ФАС: «Яндекс» и «Эвалар» нарушили закон о рекламе

Об этом стало известно из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Компания «Эвалар» разместила рекламные материалы в «Яндекс.Директ». Реклама содержала слова «Турбослим – средство номер один для похудения в России».

В ФАС считают, что нельзя размещать рекламу без указания конкретных преимуществ перед конкурентами. Также материалы о биологически активных добавках (БАД) должны содержать предупреждающую информацию, что препарат — не лекарство. Именно в этой рекламе предупреждение занимало менее 5%.

Компанию могут привлечь к административной ответственности. Грозит и штраф — от 100 до 500 тысяч рублей.