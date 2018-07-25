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20:00   25 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе

Киев планирует встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе

На минских переговорах, направленных на урегулирование ситуации в Донбассе, украинская сторона выразила готовность организовать встречу омбудсменов Киева и Москвы для решения вопроса о передаче 36 россиян в обмен на украинцев.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко.

Политик подтвердила данную информацию в Facebook, написав, что Киев действительно готов проводить встречу Москальковой и Денисовой на следующей неделе.

Она уточнила, что в качестве альтернативы реальной встречи возможно рассмотреть видеоконференцию

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Автор: Екатерина Розина
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