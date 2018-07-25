Салаватский катализаторный завод позаботится о сотрудниках 50+

Предприятие запускает программу поддержки опытных специалистов.

Салаватский катализаторный завод анонсировал программу поддержки специалистов старше 50 лет. Во главу угла руководство ставит повышение квалификации, социальное благополучие и охрану здоровья сотрудников.

«Мы стремимся поддержать работников, помочь им обрести уверенность в завтрашнем дне», — отмечает генеральный директор СкатЗ Дмитрий Медведев.

СкатЗ заключил прямой договор с частной медицинской клиникой, где действует отделение восстановительного лечения и реабилитации. Предприятие берет на себя все расходы по обслуживанию своих работников согласно коллективному договору.

Предприятие оплачивает 50% стоимости санаторного лечения, арендует для своих сотрудников спортзал и бассейн. На заводе действует система повышения квалификации: в зависимости от специфики работы сотрудники направляются на дополнительное обучение в различные профильные учебные заведения, в том числе и в других регионах России.

Руководство уверено, что реализовать новую программу поможет опыт, накопленный в процессе недавно завершившейся модернизации производство и сопутствующей работы в кадровой сфере.

На полное переоборудование предприятия ушло пять лет, численность сотрудников за это время увеличилась со 180 до 450 человек. На заводе появилось много молодежи, а также опытные специалисты, не один год проработавшие на других производствах.

«Мы стараемся максимально сохранить сотрудников, которые давно трудятся на СкатЗ. Многие из них пришли на завод практически со школьной скамьи, они росли и совершенствовались как специалисты на нашем предприятии. Опыт, научные и производственные наработки в нашей отрасли бесценны, накопить их в полной мере специалистам удается лишь к 40-45 годам», - отмечает Дмитрий Медведев.

На Салаватском катализаторном заводе опытные специалисты получают доплату за профессиональное мастерство. Действует оплачиваемая предприятием система наставничества. Старшие сотрудники передают свои знания и профессиональные наработки молодежи.

Завод производит высокотехнологичные катализаторы и сорбенты для нефтяной, газовой, нефтехимической, химической, металлургической и других отраслей промышленности.