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19:28   25 Июля 2018
Россия

Миненко выбрали председателем Горизбиркома

Миненко выбрали председателем Горизбиркома

За кандидатуру федерального инспектора Виктора Миненко проголосовали 12 членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а один — против.

Члены комиссии голосовали тайно и под надзором ЦИК РФ. Всего в комиссии у 13 человек право решающего голоса, семеро из которых подписались под обращением к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой. Члены Горизбиркома попросили Памфилову рассмотреть возможность предварительных консультаций, чтобы согласовать кандидатуру преемника председателя.

Однако глава ЦИК раскритиковала обратившихся. По словам Памфиловой, в петербургской избирательной системе творится «полное безобразие». Горизбирком не контролирует должным образом нижестоящие избирательные комиссии и именно в этом заключается главная проблема избирательной системы Санкт-Петербурга. 

«Голосуйте, как вы считаете нужным, а мы будем делать дальше выводы», — заключила глава ЦИК РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #санкт-петербург #цик #общество #горизбирком #миненко
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