Миненко выбрали председателем Горизбиркома

За кандидатуру федерального инспектора Виктора Миненко проголосовали 12 членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а один — против.

Члены комиссии голосовали тайно и под надзором ЦИК РФ. Всего в комиссии у 13 человек право решающего голоса, семеро из которых подписались под обращением к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой. Члены Горизбиркома попросили Памфилову рассмотреть возможность предварительных консультаций, чтобы согласовать кандидатуру преемника председателя.

Однако глава ЦИК раскритиковала обратившихся. По словам Памфиловой, в петербургской избирательной системе творится «полное безобразие». Горизбирком не контролирует должным образом нижестоящие избирательные комиссии и именно в этом заключается главная проблема избирательной системы Санкт-Петербурга.

«Голосуйте, как вы считаете нужным, а мы будем делать дальше выводы», — заключила глава ЦИК РФ.