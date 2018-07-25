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США ввели санкции за поставку электроники в САР

США ввели санкции за поставку электроники в САР

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19:03   25 Июля 2018
Весь мир

США ввели санкции за поставку электроники в САР

США ввели санкции за поставку электроники в САР

Вашингтон добавил в санкционные списки восемь человек и пять компаний за поставки электронного оборудования в сирийское государство, передает министерство финансов США.

По информации американского ведомства, в Сирии электронику якобы использовали для разработки химического оружия. Пять компаний и восемь человек —  ключевые элементы широкой сети доставки электроники от имени Сирийского научно-исследовательского центра, считают в Минфине США. В санкционный список попали граждане Ливана, САР, КНР. Среди компаний также ливанские, сирийские и китайская.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #сирия #санкции #минфин
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