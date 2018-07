США ввели санкции за поставку электроники в САР

Вашингтон добавил в санкционные списки восемь человек и пять компаний за поставки электронного оборудования в сирийское государство, передает министерство финансов США.

По информации американского ведомства, в Сирии электронику якобы использовали для разработки химического оружия. Пять компаний и восемь человек — ключевые элементы широкой сети доставки электроники от имени Сирийского научно-исследовательского центра, считают в Минфине США. В санкционный список попали граждане Ливана, САР, КНР. Среди компаний также ливанские, сирийские и китайская.

US and France take coordinated action on global procurement network supporting Syria’s chemical weapons program https://t.co/AavJDFggXb