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19:20   25 Июля 2018
Россия

«Ипотека для младенцев». Калининградцам помогут с жильем за первенцев

«Ипотека для младенцев». Калининградцам помогут с жильем за первенцев

Правительство города пообещало погасить родителям новорожденного ребенка 100% жилищного кредита на первом году его жизни, а на втором - 75.

Новую программу «ипотеки для младенцев» утвердили на заседании руководства региона. Льготы предназначены для семей, где в 2018 году родился первый и последующий ребенок, уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Максим Федосеев.

Из бюджета Калининграда на поддержку молодых родителей выделили 20 миллионов рублей.

По предварительным расчетам, в 2018 году в рамках программы будет погашен кредит 400 семей.

Новый проект вступит в силу в августе, но на поддержку могут рассчитывать все, у кого ребенок родился в период с 1 января текущего года. Программа рассчитана на срок пяти лет.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #дети #ипотека #калининград #общество #жилищный кредит
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