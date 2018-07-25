«Ипотека для младенцев». Калининградцам помогут с жильем за первенцев

Правительство города пообещало погасить родителям новорожденного ребенка 100% жилищного кредита на первом году его жизни, а на втором - 75.

Новую программу «ипотеки для младенцев» утвердили на заседании руководства региона. Льготы предназначены для семей, где в 2018 году родился первый и последующий ребенок, уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Максим Федосеев.

Из бюджета Калининграда на поддержку молодых родителей выделили 20 миллионов рублей.

По предварительным расчетам, в 2018 году в рамках программы будет погашен кредит 400 семей.

Новый проект вступит в силу в августе, но на поддержку могут рассчитывать все, у кого ребенок родился в период с 1 января текущего года. Программа рассчитана на срок пяти лет.