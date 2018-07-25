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18:44   25 Июля 2018
Россия

Минтруд РФ обсудит уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров»

Минтруд РФ обсудит уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров»

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало план по смягчению социальных последствий пенсионной реформы — для россиян предпенсионного возраста повысить пособие по безработице, а для работодателей ввести уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров».

Минтруд предложил не только увеличить пособие по безработице для «предпенсионеров», но и обязать работодателей оплачивать ежегодную диспансеризацию, передает РБК. Минтруд представит план проекта до конца июля. 

В министерстве считают, что уголовная ответственность за увольнение «предпенсионеров» защитит права россиян и не допустит отказов в работе по мотивам, не связанным с профкачествами. Минтруд предложил обязать работодателей сообщать службе занятости об увольнении каждого сотрудника предпенсионного возраста.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #пенсионеры #минтруд
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