Минтруд РФ обсудит уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров»

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало план по смягчению социальных последствий пенсионной реформы — для россиян предпенсионного возраста повысить пособие по безработице, а для работодателей ввести уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров».

Минтруд предложил не только увеличить пособие по безработице для «предпенсионеров», но и обязать работодателей оплачивать ежегодную диспансеризацию, передает РБК. Минтруд представит план проекта до конца июля.

В министерстве считают, что уголовная ответственность за увольнение «предпенсионеров» защитит права россиян и не допустит отказов в работе по мотивам, не связанным с профкачествами. Минтруд предложил обязать работодателей сообщать службе занятости об увольнении каждого сотрудника предпенсионного возраста.