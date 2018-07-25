Власти Москвы сохранят здание доходного дома купца Николая Титова

Здание москвичи называют «пряничным домиком» за красоту и резной фасад. Доходному дому присвоен статус памятника архитектуры.

В связи с этим власти Москвы взяли здание под опеку. Охрана позволит сохранить исторический облик столицы.

Раньше «Архнадзор» публиковал список из 400 самых важных объектов наследия истории. Спасти получилось только 50. Потеряны здания центрального «Военторга» на улице Воздвиженка, Дом Пикарта, «Ректорский дом» на Моховой. Взамен столицу «украсили» скульптурами Церетели.

Дому купца Титова повезло: власти ввели мораторий на снос зданий в историческом центре Москвы. Четырехэтажное здание построили в 1914 году. Архитектором является Михаил Исаков. Дом хорошо сохранил первозданный облик, пишет «Вечерняя Москва». В московском Департаменте культурного наследия сообщили, что осталось и внутреннее убранство, мебель в частности.

Власти столицы подчеркивают, что деятельность по сохранению памятников ведется постоянно. С 2010 года статус охраняемых получили приблизительно 700 зданий. К работе подключены бизнесмены и инвесторы. За рубль они могут взять памятник в аренду, при условии, что за свой счет отреставрируют здание.