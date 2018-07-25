Мигранты тонут у берегов Африки. Тунис умывает руки

Африканская страна отказывается строить лагеря для беженцев и принимать пострадавших. Боится, что террористов станет еще больше, считает эксперт.

Уже одиннадцать дней судно с 40 мигрантами на борту стоит на рейде в 12 милях от побережья Туниса. Среди беженцев, которых отказывается принимать страна, раненый мужчина и беременная женщина.

Накануне представитель Тунисского Красного Полумесяца Монжи Слим заявил прессе, что состояние многих африканских беженцев вызывает беспокойство. Людям необходима качественная медицинская помощь, но власти Туниса непреклонны.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в комментарии «Политике Сегодня» предположил, что власти Туниса опасаются наплыва радикальных исламистов, а также отказываются строить лагеря для мигрантов по санитарно-гигиеническим соображениям.

«Среди нелегальных беженцев оказываются и лица, участвовавшие в террористических действиях на территории арабских стран. Не секрет, что среди беженцев находится криминальный контингент. После крушения режима Каддафи из ливийских тюрем вышли тысячи заключенных. В том числе джихадистов. Есть и медицинская сторона. Среди беженцев есть больные различными заболеваниями. Все это несет угрозу для принимающих стран. А для Туниса - это опасность террористических проявлений», - говорит Долгов.

На запрос агентства, отправленный неделю назад, МИД Туниса не ответил. Ранее в посольстве северо-африканской страны в России, комментируя рекомендации МИД РФ быть осторожнее в Тунисе, «Политику Сегодня» заверяли, что обстановка в стране «отличается безопасностью и стабильностью». С оговоркой - «превалирующая обстановка».

«Иммунитетом от терроризма не может похвастаться ни одна страна мира», - считают на родине терактов в отелях.

Обстановка в Тунисе остается обстановка напряженной. В стране не снят режим ЧП. Причина тому террористическая угроза и межэтнические конфликты. Накануне еврейскую общину африканской страны возмутил поступок молодых мусульман. Группа мужчин осквернила еврейское кладбище. По словам представителей общины, случай показателен, поскольку власти не заботятся проблемами нацменьшиств.

Долгов не исключает, что найдется страна, готовая принять ожидающих своей участи в открытом море мигрантов. Иначе им придется вернуться в Ливию, откуда они пытались доплыть к берегам Старого Света.