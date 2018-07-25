Минтруд подготовил проект повышения уровня пенсионного обеспечения граждан

Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В июле проект плана обеспечения условий для увеличения уровня пенсионных доходов граждан будет представлен на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В сообщении говорится о заинтересованности авторов проекта в обратной связи от соцпартнеров, объединений профсоюзов, а также работодателей, которым предоставят возможность для внесения поправок и предложений.