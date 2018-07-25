МИД РФ осудил подрыв смертников в Сирии

Террористы подорвались в городе Эс-Сувайда на юго-западе Сирии в среду, 25 июля. Предварительно, погибли 150 человек, пострадали — 176.

Ответственность за случившееся взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ). Сирийцы отразили атаку боевиков на близлежащий населенный пункт Дума. Министерство иностранных дел РФ осудило подрыв смертников в САР.

По информации МИД РФ, террористы чувствуют неминуемость разгрома на фоне успехов сирийских правительственных сил при поддержке российских ВКС, поэтому прибегают к массовому насилию против мирного населения. Москва соболезнует семьям жертв и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.