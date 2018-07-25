Минздрав придумал, как повысить продолжительность жизни россиян

Средняя продолжительность жизни в России в прошлом году достигла 72 лет, но этот уровень планируется повышать. Согласно майскому указу президента РФ, к 2024 году средняя продолжительность жизни должна составлять 78 лет, а к 2030-му подняться до 80-ти.

Таких показателей не достичь, полагаясь на случайность. К этому надо идти. И процесс уже запущен. За последние 20 лет уровень смертности значительно снизился: только за прошлый год удалось спасти на 63,6 тысячи жизней больше, чем в 2016-ом. В 2024 году хотят снизить смертность еще на 160 случаев, а это численность населения Уссурийска или Пятигорска.

О смерти говорить нелегко, но иногда необходимо. Тут, указывает российский лидер Владимир Путин, нужно оперировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами. Повышение продолжительности жизни неразрывно связано с уровнем смертности. А чаще всего в России граждане умирают от болезней. Система здравоохранения должна совершенствоваться, и глава Минздрава Вероника Скворцова уже рассказала президенту, как именно.

Она указала, что в первую очередь ведомство займется снижением уровня смертности. И когда Росстат говорит о 160 тысячах жизней, Минздрав заявляет о 228 тысячах. Представьте, что вы спасли Нальчик от смертоносной эпидемии.

Достичь этого помогут три основные программы: борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией и болезнями органов дыхания. Сердечно-сосудистые заболевания в РФ уже многие десятилетия являются главными причинами смертей: по крайней мере 47% смертей в прошлом году произошли из-за них. Тем не менее за последние семь лет этот показатель снизился на 10%. Болезни стали чаще и успешнее лечиться. Также повысился уровень удачных кардиохирургических операций.

Вторая программа направлена на борьбу с онкологией. Новообразования располагаются на втором месте списка причин, почему россияне не доживают до старости. Однако подвижки и в этой области есть. За год уровень смертности от онкологических заболеваний удалось сократить на пять тысяч жизней.

Минздрав сделал борьбу с раком приоритетом. Над программой работали 60 лучших онкологов, радиологов, радиофизиков и радиохимиков России. Разработаны не имеющие аналогов в мире новаторские персонифицированные онковакцины. Кроме того, сформирована «тотальная настороженность через онкоскрининги». Всех пациентов, даже тех, кто обратился в поликлинику с простудой, станут проверять на наличие онкологических показателей. В частности, в рамках диспансеризации и профилактических осмотров.

Третьей «основной» причиной смертности признаны болезни органов дыхания. К настоящему моменту достигнут самый низкий показатель, начиная с 1965 года. Более того, только за один год количество спасенных жизней увеличилось на 10 тысяч.

Правительство уже осенью озвучит точные программы реализации новых национальных проектов. В их числе и проект здравоохранения. Однозначно, это станут одни из самых важных документов. В конце концов важнее всего для человека - здоровье и гарантия качественной медицинской помощи.