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 Иностранцам разрешат до десяти дней находиться в Белоруссии без регистрации

Иностранцам разрешат до десяти дней находиться в Белоруссии без регистрации
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17:56   25 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Иностранцам разрешат до десяти дней находиться в Белоруссии без регистрации

Иностранцам разрешат до десяти дней находиться в Белоруссии без регистрации

Сейчас иностранцы, пребывающие в Белоруссию, могут не регистрироваться в органах внутренних дел до пяти суток.

Представитель МВД Белоруссии Вадим Заборонок сообщил, что ведомство подготовило законопроект, который предусматривает возможность освобождения от регистрации иностранцев сроком до десяти дней. По его словам, в страну прибывают законопослушные иностранцы, поэтому МВД не видит «никаких рисков» в увеличении сроков.

Заборонок подчеркнул, что в республике следят за безвизовым пребыванием иностранцев. Представитель МВД Белоруссии объяснил, что иностранцы, которые находятся в республике по пятидневному безвизовому режиму, в момент вступления в силу указа смогут легально находится в стране до 30 дней. Условие действует при въезде в страну и последующем выезде через государственную границу в национальном аэропорту Минск.

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Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #регистрация #иностранцы #безвиз
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