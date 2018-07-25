Иностранцам разрешат до десяти дней находиться в Белоруссии без регистрации

Сейчас иностранцы, пребывающие в Белоруссию, могут не регистрироваться в органах внутренних дел до пяти суток.

Представитель МВД Белоруссии Вадим Заборонок сообщил, что ведомство подготовило законопроект, который предусматривает возможность освобождения от регистрации иностранцев сроком до десяти дней. По его словам, в страну прибывают законопослушные иностранцы, поэтому МВД не видит «никаких рисков» в увеличении сроков.

Заборонок подчеркнул, что в республике следят за безвизовым пребыванием иностранцев. Представитель МВД Белоруссии объяснил, что иностранцы, которые находятся в республике по пятидневному безвизовому режиму, в момент вступления в силу указа смогут легально находится в стране до 30 дней. Условие действует при въезде в страну и последующем выезде через государственную границу в национальном аэропорту Минск.