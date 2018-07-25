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17:53   25 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Польша стала хуже принимать граждан Украины

Польша стала хуже принимать граждан Украины

В течение трех последних лет в Польше заметен рост количества украинских граждан. Миграция упрощается небольшой разницей в языках.

Но несмотря на приток украинцев, Варшава отмечает нехватку рабочей силы. Это касается приблизительно миллиона рабочих мест на низкоквалифицированных профессиях. Зарплата граждан Украины на таких должностях составляет три тысячи злотых (600-700 евро) в месяц.

Иммиграция украинцев в Польшу временная. Согласно исследованию, 80% работников приезжают меньше, чем на шесть месяцев, а потом возвращаются домой. В год на заработок приезжают 1,5 миллиона граждан Украины, пишет Иносми.ру.

Во время сбора урожая приезжие живут в бараках по 12-18 человек. За килограмм они получают 50 центов. Досуга у них нет, закупаются работники в ближайшем дисконт-магазине. В месяц они тратят 150 евро, а остальное копят и возвращаются домой.

Однако уровень принятия польским обществом украинцев с 2013 года упал на 20 пунктов. Источником напряженности становится курс против Украины некоторых польских политиков и прошлая деятельность ультраконсервативного правительства. Ситуация может ухудшиться при плохой экономической ситуации.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #польша #политика #весь мир
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