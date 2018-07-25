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17:39   25 Июля 2018
Весь мир

Итальянская полиция задержала экс-сенатора Кривицкого

Итальянская полиция задержала экс-сенатора Кривицкого

Дмитрия Кривицкого задержали в начале текущей недели в городе Кортина-д'Ампеццо провинции Венето по запросу России, передает агентство АНСА.

Задержанный с 2011 по 2016 год занимал должность заместителя председателя комитета по международным делам Совета Федерации. В январе 2017 года следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело о взяточничестве. Согласно данным следователей, Кривицкий в 2012 году получил взятку на сумму 15 миллионов рублей.

Однако бывший сенатор решил уйти от ответственности, и в феврале 2017 года его объявили в федеральный розыск. А в марте - в международный.

Итальянская полиция задержала Кривицкого в Кортина-д'Ампеццо. Как заявил его адвокат Мауро Анэтрини, экс-сенатор находится на территории Италии законно.

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Автор: Юлия Халус
#россия #италия #весь мир #взятки #кривицкий
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