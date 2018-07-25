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17:22   25 Июля 2018
Весь мир

Число жертв терактов в Сирии превысило 150 человек — AFP

Число жертв терактов в Сирии превысило 150 человек — AFP

Свыше 150 человек погибли в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии в среду. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека», базирующийся в Лондоне.

Мощный взрыв прогремел на овощном рынке Сук-эль-Ходра в городе Эс-Сувейда — административном центре одноименной провинции. Агентство SANA сообщало, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Вскоре поступили сведения об очередном теракте — взрыв прогремел в районе Эль-Мусаллех того же города. Теракты сопровождались нападениями банд террористов на населенные пункты в окрестностях города.

Ранее AFP сообщило, что ответственность за оба теракта взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ)

*ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #теракт #эс-сувейда #весь мир
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