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 Депутаты ГД приняли пакет законопроектов о создании «русских офшоров»

Депутаты ГД приняли пакет законопроектов о создании «русских офшоров»
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17:29   25 Июля 2018
Россия

Депутаты ГД приняли пакет законопроектов о создании «русских офшоров»

Депутаты ГД приняли пакет законопроектов о создании «русских офшоров»

Государственная дума приняла во втором чтении пакет проектов закона о создании специальных административных районов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в центре Калининграда.

Депутаты внесли семь законопроектов в пятницу, 15 июня, и приняли пакетом в первом чтении в среду, 18 июля. За месяц Центральный банк РФ, правительство и профильный комитет ГД высказали несколько замечаний к тексту документов. Поправки подготовили в ускоренном режиме.

В ходе поправок ко второму чтению срок принятия почти всех базовых проектов закона скорректировали до «вступит в силу со дня официального опубликования» . Примут пакет законопроектов в третьем, окончательном, чтении в четверг, 26 июля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #экономика #офшор
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