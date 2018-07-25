Депутаты ГД приняли пакет законопроектов о создании «русских офшоров»

Государственная дума приняла во втором чтении пакет проектов закона о создании специальных административных районов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в центре Калининграда.

Депутаты внесли семь законопроектов в пятницу, 15 июня, и приняли пакетом в первом чтении в среду, 18 июля. За месяц Центральный банк РФ, правительство и профильный комитет ГД высказали несколько замечаний к тексту документов. Поправки подготовили в ускоренном режиме.

В ходе поправок ко второму чтению срок принятия почти всех базовых проектов закона скорректировали до «вступит в силу со дня официального опубликования» . Примут пакет законопроектов в третьем, окончательном, чтении в четверг, 26 июля.