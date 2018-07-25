Сотрудника ЦНИИмаш Курдявцева обвинили в государственной измене

Следователи предъявили обвинение ученому Виктору Кудрявцеву, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

Обвинение предъявлено по статье 275 Уголовного кодекса России. Адвокат подчеркнул, что подозреваемого не допустили для участия в обвинении. Жалоба по этому вопросу направлена руководителю московской адвокатской палаты Игорю Полякову.

Курдявцева арестовали 19 июля. Следствие провело обыски в ЦНИИмаш и по другим адресам. В институте сообщили, что правоохранительные органы не имеют вопросов непосредственно к руководству. Дело касается событий 2013 года.

По информации ФСБ, иностранные спецслужбы узнали о результатах в области гиперзвуковых разработок. Исследование проходило под грифом «совершенно секретно».