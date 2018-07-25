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17:14   25 Июля 2018
Россия

Ямпольскую назначили главой комитета Госдумы по культуре

Ямпольскую назначили главой комитета Госдумы по культуре

Депутаты на пленарном заседании выбрали главой комитета по культуре главного редактора газеты «Культура», первого зампреда думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Елену Ямпольскую.

Кандидатуру Ямпольской выдвинула фракция «Единая Россия». Об этом ранее говорил лидер партии Сергей Неверов.

Кроме того, парламентарии выбрали в среду первого заместителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Им стал Михаил Старшинов, который раньше занимал пост первого заместителя председателя комитета по делам национальностей. Эту должность в свою очередь занял депутат Шамсаил Саралиев.

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Автор: Юлия Халус
#россия #госдума #политика #культура #ямпольская
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