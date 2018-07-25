Ямпольскую назначили главой комитета Госдумы по культуре

Депутаты на пленарном заседании выбрали главой комитета по культуре главного редактора газеты «Культура», первого зампреда думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Елену Ямпольскую.

Кандидатуру Ямпольской выдвинула фракция «Единая Россия». Об этом ранее говорил лидер партии Сергей Неверов.

Кроме того, парламентарии выбрали в среду первого заместителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Им стал Михаил Старшинов, который раньше занимал пост первого заместителя председателя комитета по делам национальностей. Эту должность в свою очередь занял депутат Шамсаил Саралиев.