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17:00   25 Июля 2018
Весь мир

Помпео: Путин и Трамп при обсуждении Украины не пришли к соглашению

Помпео: Путин и Трамп при обсуждении Украины не пришли к соглашению

Госсекретарь США Майк Помпео заявил об этом в интервью для ABC. Текст позднее разметил Госдепартамент.

Главы РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились 16 июля в Хельсинки. Помимо прочего, стороны обсуждали Украину, но не достигли общего соглашения. Президент Соединенных Штатов настаивал на пути реализации минских соглашений.

Встреча Путина и Трампа продлилась более четырех часов. Два часа политики беседовали наедине, а после провели пресс-конференцию.

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Автор: Павел Никифоров
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