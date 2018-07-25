Помпео: Путин и Трамп при обсуждении Украины не пришли к соглашению

Госсекретарь США Майк Помпео заявил об этом в интервью для ABC. Текст позднее разметил Госдепартамент.

Главы РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились 16 июля в Хельсинки. Помимо прочего, стороны обсуждали Украину, но не достигли общего соглашения. Президент Соединенных Штатов настаивал на пути реализации минских соглашений.

Встреча Путина и Трампа продлилась более четырех часов. Два часа политики беседовали наедине, а после провели пресс-конференцию.