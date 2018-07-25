МО РФ направило группы для проработки возвращения беженцев в Сирию
Рабочие группы направлены в Иорданию, Ливан и Турцию, чтобы проработать вопрос возвращения беженцев в сирийское государство, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на заседании МО и МИД России.
По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился направить рабочие группы в Амман, Бейрут и Анкару для детальной проработки вопрос возвращения беженцев в САР. Мизинцев отмечал, что за минувшие сутки в Сирию вернулись две тысячи беженцев с территории Ливана.
В Сирии создали центр приема, распределения и размещения беженцев. В состав центра вошли представители министерства обороны и иностранных дел РФ. Предварительно, шесть миллионов 905 тысяч 685 сирийцев находятся в 45 странах мира, среди них более трех миллионов детей.
#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (25 июля 2018 г.) https://t.co/2aSio30vDI pic.twitter.com/F4cBjxWib7— Минобороны России (@mod_russia) 25 июля 2018 г.