МО РФ направило группы для проработки возвращения беженцев в Сирию

Рабочие группы направлены в Иорданию, Ливан и Турцию, чтобы проработать вопрос возвращения беженцев в сирийское государство, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на заседании МО и МИД России.

По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился направить рабочие группы в Амман, Бейрут и Анкару для детальной проработки вопрос возвращения беженцев в САР. Мизинцев отмечал, что за минувшие сутки в Сирию вернулись две тысячи беженцев с территории Ливана.

В Сирии создали центр приема, распределения и размещения беженцев. В состав центра вошли представители министерства обороны и иностранных дел РФ. Предварительно, шесть миллионов 905 тысяч 685 сирийцев находятся в 45 странах мира, среди них более трех миллионов детей.