ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Эс-Сувейде

Несколько террористов-смертников в среду утром подорвали себя в сирийском городе Эс-Сувейда, передает агентство France Press.

Первый боевик привел в действие бомбу на овощном рынке, а второго поймал местный житель. Однако тот успел подорваться. В результате происшествия, согласно данным источника в местной полиции, погибли не менее ста человек. Еще примерно 176 человек ранены.

ИГ* взяла на себя ответственность за нападение. Кроме теракта в городе, отряды боевиков также атаковали ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда. Однако нападение не удалось: армия и местные жители смогли дать отпор террористам.

* ИГ («Исламское Государство») - террористическая группировка, запрещенная в России.