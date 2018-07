Вандал разбил звезду Трампа на голливудской «Аллее славы»

Неизвестный мужчина испортил звезду главы США Дональда Трампа, передает телеканал NBC Los Angeles.

Очевидцы рассказали, что на место преступления злоумышленник пришел с чехлом для гитары, однако внутри оказался не музыкальный инструмент, а строительная кирка. Ей молодой человек и разбил в крошку звезду американского лидера. По прибытию на место преступления полицейские обнаружили лишь осколки от былой фигуры и орудие «убийства».

Звезда имени Трампа появилась на «Аллее славы» в 2007 году, будущего президента наградили почетным местом за участие в шоу «Ученик».

The suspect is a 25-year-old man, police tell me. He has yet to give his motive. He is now being processed at the Hollywood LAPD station. https://t.co/vsCzIV5JYZ