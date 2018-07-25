Вандал разбил звезду Трампа на голливудской «Аллее славы»

Неизвестный мужчина испортил звезду главы США Дональда Трампа, передает телеканал NBC Los Angeles.

Очевидцы рассказали, что на место преступления злоумышленник пришел с чехлом для гитары, однако внутри оказался не музыкальный инструмент, а строительная кирка. Ей молодой человек и разбил в крошку звезду американского лидера. По прибытию на место преступления полицейские обнаружили лишь осколки от былой фигуры и орудие «убийства».

Звезда имени Трампа появилась на «Аллее славы» в 2007 году, будущего президента наградили почетным местом за участие в шоу «Ученик».

The suspect is a 25-year-old man, police tell me. He has yet to give his motive. He is now being processed at the Hollywood LAPD station. https://t.co/vsCzIV5JYZ — Ryan Parker (@TheRyanParker) 25 июля 2018 г.

Вскоре преступник сам сдался полиции Беверли-Хиллз. Какое время потребуется на восстановление звезды неизвестно.

Местные активисты уже требовали убрать звезду Трампа, но городские власти ответили отказом на их призыв.

Звезда главы США неоднократно становилась жертвой вандалов, «вооруженное нападение» для нее тоже не первое. Ранее молодой человек в форме строителя разбил ее кувалдой.