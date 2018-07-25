Не клади. В интернет выложили странный призыв прийти на выборы

Эксперт рассказал, на что рассчитывают авторы ролика.

Десятки популярных пабликов социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видеоролик, где призывают пойти на выборы мэра Москвы. Авторы выбрали нетипичную манеру агитации. Под фоновый трек рэпера ST герои рассказывают, что им не «плевать» на то, что «тротуары стали шире», на «свежие продукты» и на то, что теперь в столице «не приходится стоять с протянутой рукой». В финале герои призывают не «класть на выборы». Авторы публикации себя не афишируют.

Работавший в администрации президента политолог и политтехнолог Олег Матвейчев в комментарии «Политике Сегодня» предположил, что власти Москвы к выпуску провокационного видео отношения не имеют.

«Очевидно, что кто-то таким образом пытается бросить тень на московские власти. – говорит Матвейчев. - Работают на снижение явки. Так представлять молодежь … Думаю, многим будет обидно. Могут назло не придти на выборы из-за того, что их агитируют такими способами. Это сделали, очевидно, какие-то враги. Но ролик будет иметь определенную вирусность, хотя я себе с трудом представляю, что девушки будут пересылать друг другу ролик с матом. Я думаю, многим мужчинам это тоже не нравится. Но в определенной среде, безусловно, это разойдется».

В развлекательных пабликах «ВКонтакте» появился ролик с призывом идти на выборы мэра Москвы. Чтобы вы не сомневались, что видео ну очень молодежное, все его персонажи говорят, что им «не ***** [все равно]», на фоне – рэпер ST, а в конце – глитч pic.twitter.com/A39HrJ3XC4 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 24, 2018

Политолога Матвейчева зимой коллеги по цеху, среди них политтехнолог Илья Паймушкин, подозревали в причастности к появлению ролика «Все на выборы или гей на передержке», сам Матвейчев это отрицал. Ролик про гея на передержке стал вирусным. Насколько он мотивировал людей прийти на выборы, неизвестно. Явка в президентских выборах в марте 2018 года составила 67,54%.