Адвокат сотрудника ФСИН: Видео пыток заключенного опубликовали иностранные фонды

Адвокат сотрудника отдела безопасности ярославской колонии Василий Ковалев, где пытали заключенного Евгения Макарова, заявил, что видео в сети появилось благодаря «иностранным фондам и нежелательным организациям».

Юрист призвал суд отвлечься от освещения дела в СМИ. Ковалев считает, что информация давит на должностных лиц. Дело об избиении Макарова возбудили сразу после публикации видео. Впервые ролик появился на сайте «Новой газеты». Издание же получило запись от фонда «Общественный вердикт».

Ковал посетил сайт фонда и посмотрел партнеров организации. Среди них обнаружились фонды Макартуров, крупнейший благотворительный фонд США, организация религиозной направленности «Открытая Россия», МИД Нидерландов. Также адвокат напомнил о гибели 24 июля заключенного из колонии в Брянске. Но СМИ не придали инциденту внимания

СК РФ просит арестовать сотрудника ФСИН Алексея Бровкина и еще пятерых работников ведомства. Четыре подозреваемых уже находятся под стражей.