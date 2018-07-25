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Замначальника самарского главка Росгвардии попался на взятке

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16:23   25 Июля 2018
Россия

Замначальника самарского главка Росгвардии попался на взятке

Замначальника самарского главка Росгвардии попался на взятке

Сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки заместителя начальника главного управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, Сазонов является руководителем центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля главка. По словам Хинштейна, операция по задержанию проводилась совместно с отделом собственной безопасности Росгвардии. Он добавил, что о задержании уже доложено главнокомандующему войсками национальной гвардии РФ генералу Виктору Золотову.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что сумма взятки составила 100 тысяч рублей. Эту сумму задержанный получил от сотрудника частного охранного предприятия одной из организаций области за непривлечение к ответственности за нарушения в работе

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #фсб #коррупция #росгвардия #общество #самарская область
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