Представитель Украины Ирина Геращенко на переговорах Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбасс, которые состоялись в Минске публично оскорбила главу ДНР и демонстративно покинула помещение, сорвав мероприятие, рассказала представитель ЛНР Ольга Кобцева.

По ее словам, мало того, что Геращенко опоздала на час, по приезде она не извинилась. Вместо обсуждения актуальной повестки дня она взяла слово и начала вести антироссийский монолог, при этом ее речь не имела ни малейшего отношения к поставленным вопросам.

На попытки глав ЛНР и ДНР урегулировать ситуацию и вернуть диалог в конструктивное русло, Геращенко ответила агрессией. Оскорбив коллегу из ДНР Дарью Морозову, она демонстративно покинула встречу.

Накануне официальный Киев потребовал Вашингтон объяснить мотивы встречи действующего президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.