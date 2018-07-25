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16:19   25 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Более 100 человек погибли в серии терактов на юге Сирии

СМИ: Более 100 человек погибли в серии терактов на юге Сирии

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии.

Ранее СМИ писали о 50 погибших в серии терактов, произошедших в среду в сирийской провинции Эс-Сувейда. Пострадали еще 78 человек. Взрывы организованы террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщает Al Ekhbariya. Районы, в которых произошли теракты, контролируются правительством Сирии.

Мощный взрыв прогремел в городе Эс-Сувейда в среду. Боевики взорвали бомбу рядом с рынком Сук-эль-Ходра. В вылазке приняли участие шестеро смертников, полиция уничтожила четырех из них. Далее взрыв случился в районе Эль-Мусаллех.

Попутно террористы нападали на населенные пункты рядом с городом. Отрядам Сил национальной обороны частично удалось отразить атаки. Террористы попали на территорию Сирии со стороны Ирака и Иордании.

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Автор: Павел Никифоров
#сирия #политика #исламское государство #весь мир #теракты в сирии
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